РИАМО - 6 янв. Площадка фестиваля «Путешествие в Рождество», расположенная на Тверской улице, закончила работу, ее посетили 6 миллионов человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Закончила работу центральная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской. Ее посетили около 6 миллионов человек», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что остальные фестивальные площадки продолжают работать.

Тверская была закрыта для проезда транспорта, в понедельник ограничения сняли.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» будет проходить в Москве до 12 января. Площадки фестиваля можно посетить с 10:00 до 22:00 по выходным и в праздничные дни и с 11:00 до 21:00 в будни.