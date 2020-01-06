РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 янв. В рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье» пожилые жители Домодедова смогут посетить занятия по пению 9, 10 и 11 января, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Для тех, кто давно хотел записаться, публикуем расписание на ближайшее время: 9 января с 17:00 – 18:00 на улице Коломийца, дом 9 в библиотеке имени Анны Ахматовой», - говорится в сообщении.

В тот же день с 18:00 до 20:00 занятия пройдут по адресу: улица Гагарина, строение 1А.

10 января посетить занятия по пению можно будет с 19:00 до 21:00 в ГДК «Дружба» в микрорайоне Барыбино на улице Агрохимиков, строение 4А, а 11 января с 13:00 до 15:00 в парке «Елочки» и с 18:00 до 20:30 в Контантиновском СДК.

Записаться на занятия можно по телефону 8(496) 793-28-50 или в мобильном приложении «Соцуслуги». Для записи через приложение следует перейти в раздел «Долголетие в Подмосковье», выбрать Домодедово, организацию ГБУС МО «КЦСОР «Домодедовский», интересующую активность и нажать кнопку «Продолжить».