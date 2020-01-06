РИАМО - 6 янв. В Москве открыли движение транспорта по Тверской улице, ограничения действовали из-за новогодних гуляний, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Открыто движение транспорта по Тверской улице. Движение ограничивалось в связи с новогодними гуляниями», — говорится в сообщении.

Улица Тверская была одной из основных площадок новогодних гуляний в столице. Там работала площадка фестиваля «Путешествие в Рождество».