РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. Для всех жителей Люберец 7 января в поселке Красково пройдет музыкально-развлекательная программа «Сияние рождественской звезды», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Мероприятие подготовлено в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

«Гостей праздника ждет зажигательная интерактивная программа со сказочными персонажами и выступления артистов Красковского культурного центра: народного коллектива «Хор русской песни», театральной православной студии «Преображение», певцов Александра Чайки и Ольги Барабановой», - говорится в сообщении.

Начало концерта в 12:00. Вход свободный. Мероприятие пройдет по адресу: поселок Красково, улица Карла Маркса, сквер Победы.