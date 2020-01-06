РИАМО – 6 янв. Премия «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий» за работу над фильмом «Однажды в... Голливуде» была вручена американскому кинорежиссеру и сценаристу Квентину Тарантино, передает Газета.ru.

«Золотой глобус» является американской премией, которую вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия присуждается ежегодно в январе.

«Также в номинации участвовали Ной Баумбах с работой в «Брачной истории», Пон Джун Хо и Хан Джин Вона с «Паразитами», Энтони МакКартен с «Двумя папами», Стивен Заиллян с «Ирландцем», - говорится в сообщении.

В городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния прошла 77-я церемония вручения «Золотого Глобуса».