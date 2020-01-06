РИАМО – 6 янв. Лучшим фильмом 2019 года, по мнению национального общества кинокритиков США, названа кинолента южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», кроме этого, фильм взял награду за лучший сценарий, передает Газета.ru.

Кинокритики США известны своими высокими требованиями, поэтому ежегодные награды организации являются одними из самых престижных кинонаград в США.

«Лучшим режиссером стала американка Грета Гервиг, которая сняла драму «Маленькие женщины». Лучшей актрисой кинокритики назвали Мэри Кей Плэйс, сыгравшую в «Диане», а актером — Антонио Бандераса, который исполнил роль в «Боль и славе», - говорится в сообщении.

Клэр Матон, снявшая фильмы «Портрет девушки в огне» и «Атлантика», получила награду за лучшую операторскую работу.