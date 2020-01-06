РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. Пожарные подмосковного Подольска потушили возгорание в частном доме одного из СНТ округа, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 5 января 2020 года в 12:03 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округе Подольск, СНТ «Надежда». В 14:00 пожарные округа ликвидировали возгорание», - говорится в сообщении.

В тушении принимали участие четыре единицы техники и 12 человек.