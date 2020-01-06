РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В подмосковных Люберцах в поселке Малаховка состоится мастер-класс по лепке из пластилина «Веселый снеговик» в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В преддверии Рождества культурно-досуговый центр «Союз» проводит для жителей городского округа Люберцы увлекательные мероприятия в рамках проекта «Зима в Подмосковье». 6 января в 16:00 КДЦ «Союз» приглашает всех желающих на мастер-класс по лепке из пластилина «Веселый снеговик», - говорится в сообщении.

7 января в 14:00 на площади перед культурным центром «Союз» пройдет развлекательная программа «Рождественские гулянья». Гостей ждет общение с аниматорами, игры, конкурсы, сладкие призы и праздничные этюды в исполнении театральных студий «Калейдоскоп» и «Колокольчик». Вход свободный.

Мероприятия пройдут по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом 2.