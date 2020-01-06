РИАМО - 6 янв. «Россети Московский регион» повышают надежность и качество электроснабжения Московских центральных диаметров, уже проведены работы по реконструкции сразу на нескольких питающих центрах, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«На подстанциях (ПС) «Фили» и «Гулево» в ячейках 6 кВ заменены выключатели на новые с увеличенной пропускной способностью. На ПС «Чертаново», «Кожухово», «Одинцово», «Опалиха», «Сетунь» выполнена перенастройка релейной защиты и автоматики подстанций. Проведенные работы позволили выдать дополнительно 71,76 МВт мощности для тяговых подстанций ОАО «РЖД», - говорится в сообщении.

Для бесперебойного функционирования МЦД энергетики за 2 недели построили более 10 километров кабельных линий, установили одну трансформаторную подстанцию. Это позволило выдать дополнительно 6,67 МВт мощности на объекты МЦД. Для остановочных пунктов Нахабино и Волоколамская построили 10 километров кабельной линии 10 кВ – по 5 километров для каждого пункта. Так же были обеспечены электроэнергией остановочные пункты Остафьево и Фрезер.

14 МВт мощности «Россети Московский регион» выдали ранее станции МЦД-1 Славянский бульвар, которая откроется для пассажиров в 2020 году. В конце декабря Славянскому бульвару добавили еще 5 МВт мощности.

Все объекты обеспечены электроэнергией по второй категории надежности. В случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет подано по резервной, не допуская сбоев в работе станций.

В 2020 году «Россети Московский регион» выполнят работы по обеспечению электроэнергией шести станций МЦД. Совокупная присоединенная мощность составит свыше 5 МВт.