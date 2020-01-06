РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В библиотеке поселка Томилино состоялось открытие выставки «Праздник Рождества», посвященной народным традициям, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Мероприятие подготовлено в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Выставка открылась 5 января.

«Гостями открытия литературной выставки стали молодые люберецкие поэты Дина Бахтеева и Андрей Бабин. Они прочитали свои рождественские стихи и рассказы. В экспозиции представлены порядка 20 тематических книг и иллюстраций об истории Рождества и его традициях», - говорится в сообщении.

Выставка продлится до 23 января, она проходит по адресу: поселок Томилино, улица Пушкина, дом 5.