РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. Рождественский вечер с участием творческих коллективов округа пройдет в сквере Поколений Подольска 7 января, сообщается на сайте администрации округа.

«Жителей и гостей городского округа Подольск приглашают на Рождественский вечер, который состоится в сквере Поколений Подольска 7 января. В этот день православные христиане будут отмечать великий двунадесятый праздник Рождества Христова. С 17:00 до 21:00 на данной площадке можно будет увидеть выступления ведущих творческих коллективов и солистов», - говорится в сообщении.

Участникам, пришедшим на праздник в костюмах, будут вручены призы. Рождественский вечер в сквере Поколений пройдет в рамках региональной акции «Зима в Подмосковье».