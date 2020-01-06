РИАМО - 6 янв. На портале «Окно в город» покажут рождественские гулянья, которые пройдут в столице 7 января, трансляция будет вестись с праздничных площадок в центре Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Будут продемонстрированы главные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» — на Тверской улице, Манежной и Тверской площади. Также можно увидеть гулянья на Красной и Театральной площадях, ВДНХ, в парке Горького, парке Победы, «Сокольниках» и Таганском парке. Перечень площадок может изменится.

«Портал «Окно в город» продолжает трансляцию новогодних мероприятий в Москве. 7 января горожане смогут понаблюдать за празднованием Рождества на центральных площадках и в некоторых парках города. <…> Посмотреть на световые иллюминации и шоу онлайн и присоединиться к празднику зрители смогут на протяжении всех новогодних каникул», — сказал начальник управления городского видеонаблюдения в департаменте информационных технологий Москвы Дмитрий Головин.

На портале покажут световые арт-объекты, театрализованные представления и концерты, а также продемонстрируют ледовые и спортивные шоу, квесты и мастер-классы.

Портал «Окно в город» разработан сотрудниками департамента информационных технологий Москвы. Всего в 2019 году на площадке провели 13 трансляций. Лидером по количеству просмотров стала первая репетиция Парада Победы 29 апреля.