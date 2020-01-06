РИАМО – 6 янв. Фильм британского режиссера Сэма Мендеса «1917» получил «Золотой глобус» в номинации Лучшая драма», сообщает Газета.ru.

Сюжет фильма разворачивается во время Первой мировой войны. В центре событий – двое солдат, которым нужно выполнить опасную миссию.

«На премию также были номинированы семейная драма «Брачная история» Ноа Баумбаха, «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Два папы» Фернанду Мейреллиша», — отмечается в сообщении.

Мендес также получил «Золотой глобус» как лучший режиссер.