РИАМО - 6 янв. В 2019 году библиотеки столицы выдали по единому читательскому билету более 3,8 миллиона книг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Единый билет позволяет брать книги из разных читален, не регистрируясь в каждой из них, как было раньше. Воспользоваться им сегодня можно в 407 из 440 городских библиотек. То есть покрытие уже больше 90 процентов», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Единый читательский билет оформили более 320 тысяч человек. А за все время работы системы по нему выдали более 4,7 миллиона книг.

Билет можно оформить за пять минут, получить его могут как взрослые, так и дети. Детям нужно прийти в библиотеку в сопровождении родителя или законного представителя, который предъявит свой паспорт.

На библиотечные книги наносят специальную метку. Читатели могут самостоятельно взять литературу в пунктах самообслуживания.

«В систему уже занесено более семи миллионов изданий, среди которых газеты, журналы, научная, профессиональная и художественная литература», — отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий столицы Сергей Шакрыл.