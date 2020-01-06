РИАМО – 6 янв. В Чехии прошел финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею, сборная России уступила Канаде, сообщает Газета.ru.

«Счет игры открыли отечественные хоккеисты на 30-й минуте усилиями Никиты Александрова. Первый тайм прошел без голов. Счет канадцы сравняли уже через минуту благодаря удару Дилана Козенса по воротам россиян. Усилить преимущество отечественной сборной помог Григорий Денисенко, а чуть больше, чем через десять минут еще один гол в ворота канадцев оформил Максим Сорокин», — говорится в сообщении.

Однако канадцам удалось сравнять счет, а за четыре минуты до конца матча вырваться вперед. В итоге российская команда проиграла со счетом 3:4.