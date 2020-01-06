РИАМО - 6 янв. В понедельник Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием гребня антициклона, температура воздуха в столице может опуститься до -4 градусов, в области до -7, местами ожидается небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной с прояснениями погоде ожидается местами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -4...-2, по области -7...-2 градуса. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 85%», - говорится в сообщении.

Синоптики добавляют, что характер погоды в Москве и Подмосковье будет меняться, падение атмосферного давления сменится его ростом, произойдет понижение температуры воздуха.

«Колебания атмосферного давления плохо переносят как гипертоники, так и гипотоники, лица страдающие другими сердечно-сосудистыми патологиями, в том числе спастическими реакциями, вегето-сосудистой дистонией, нарушениями сердечного ритма. Не исключены обострения и у лиц с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхо-легочными заболеваниями», - отмечается в сообщении.

Таким людям в ближайшие дни лучше посвятить себя активному отдыху, стараться больше бывать на прогулках и свежем воздухе.