РИАМО - 5 янв. Москвичей в этом году ожидает аномально теплое Рождество, температура будет на 7 градусов превышать климатическую норму, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В этом году в Москве будет теплое Рождество. <…> Регион остается под влиянием теплых воздушных масс, приходящих с запада. Температура превысит климатическую норму на 6-7 градусов, но удержится на слабо отрицательных отметках», - говорится в сообщении.

Шестого января в городе практически без осадков, местами прогнозируется гололедица. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер. В столице - минус 3 - минус 1 градус, по области - минус 6 – минус 1 градус. В сочельник ожидается небольшое понижение температуры, возможен слабый снег.

Утро на Рождество в мегаполисе отметится температурой в минус 5 – минус 3 градуса, в Подмосковье от минус 7 до минус 2 градусов. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду.

Днем 7 января может пойти небольшой снег, в городе потеплеет до минус 2-0 градусов, в Подмосковье – до минус 5-0 градусов.

В последний день новогодних каникул, 8 января, потепление в регионе продолжится, также ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

Самой холодной ночь на Рождество была в столице в 1891 году, тогда температура опустилась до минус 34,8 градуса. Самый теплый день отмечался в 2007 и 2018 годах, термометры тогда показали плюс 3,5 градуса.

Больше всего осадков на Рождество в мегаполисе выпало в 1999 году – 10,9 миллиметров.