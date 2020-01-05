РИАМО - 5 янв. В Рождество на катке столичного парка Горького пройдут театрализованное представление по сказке Джанни Родари и живые выступления музыкантов, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Приходите 7 января на каток «Восход» за атмосферой волшебства (и даже немного колдовства). В программе: театральная постановка на сцене, живые выступления музыкантов в «Медиарубке», рождественские сценки на льду от команды аниматоров», - говорится в сообщении.

В 18:00 начнется выступление московского электронного дуэта ALAMPA в «Медиарубке». С 18:15 до 20:00 сказочные персонажи будут развлекать посетителей катка интерактивами и сценками.

Театральная постановка «Путешествие «Голубой стрелы» в зоне «Очаг» начнется в 19:00. Спектакль создан по мотивам известной сказки Джанни Родари.

Фолк-группа «Поверье» выступит в «Медиарубке» с 20:00 до 20:45.