РИАМО - 5 янв. В столичную больницу попал мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

«Четвертого января в 12:33 в службу «02» из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним нарядом скорой медицинской помощи в 09:00 с адреса: улица Маленковская, дом 42, безработного 1973 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и другими серьезными увечьями.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка.