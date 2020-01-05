РИАМО - 5 янв. Подмосковная полиция проверяет слухи о похищении людей в Одинцове, пока никаких подтверждений не обнаружено, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация, что жители Одинцова стали свидетелями двух похищений людей.

«Никаких заявлений в полицию не было. А по факту информации, появившейся в интернете, проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подтверждений появившихся в СМИ слухов пока нет.