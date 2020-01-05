РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В Подольске проводят мониторинг дорожной ситуации и погодных условий в круглосуточном режиме для своевременной обработки противогололедными материалами, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Работа дорожной службы МБУ «Подольский комбинат благоустройства» в новогодние праздники по комплексному содержанию дорог продолжается в круглосуточном режиме. Проводятся работы по обработке противогололедными материалами, закрепленной дорожной сети», - говорится в сообщении.

Особое внимание при обработке трасс от гололеда уделяется участкам с высокой интенсивностью движения, зонам общественного транспорта, тротуарам, а также аварийно-опасным участкам дорог (эстакады, крутые повороты, спуски и подъемы).

Водителей городского округа просят соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а пешеходов - быть внимательнее и соблюдать требования ПДД.