РИАМО - 5 янв. Две машины столкнулись на улице Привольной в столице, в результате дорожной аварии пострадали двое взрослых и один ребенок, сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В 17:35 на улице Привольной, у дома 59 произошло столкновение двух легковых автомобилей. Водитель BMW совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего произвел столкновение с Renault», - говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии пострадали три человека, из них один ребенок.