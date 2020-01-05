РИАМО - 5 янв. Личные вещи и деньги на общую сумму свыше 1 миллиона рублей украли из квартиры на Новинском бульваре в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по столице.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что с 20:00 2 января до 20:00 3 января неизвестные, взломав замок входной двери, проникли в квартиру, откуда похитили личные вещи и денежные средства в сумме 50 тысяч рублей, 6 тысяч долларов США», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.