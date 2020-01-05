РИАМО - 5 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин вместе с воспитанниками школы олимпийского резерва «Шуколово» покатались на лыжах и сноубордах в клубе Леонида Тягачева в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Хочу поздравить всех с наступающим Рождеством, пожелать здоровья, благополучия, чтобы вы встретились со своими близкими в этот праздник. В будущем году только побед, только успехов! С Рождеством!» - сказал Воробьев.

Сейчас в школе занимается 300 человек, в том числе спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. В «Шуколове» работают 14 тренеров.

«Это старейший горнолыжный курорт Подмосковья, он расположен на самой высокой точке Клинско-Дмитровской горной гряды. На территории почти в 100 гектаров находятся девять горнолыжных склонов», - говорится в сообщении.

Спортшкола «Шуколово» основана в 1962 году, более полувека она является основой для команды Подмосковья. Среди ее воспитанников - Леонид Тягачев, Надежда Данилова, Александр Жиров, Александр Хорошилов, Виктор Вайлд, Екатерина Тудугешева, которые представляли национальные сборные СССР и России на крупных международных соревнованиях.

Также Евгений Героев, Павел Заботин, Инга Медведева завоевывали медали на паралимпийских играх.