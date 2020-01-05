РИАМО - 5 янв. Столичные спасатели вытащили из воды мужчину в состоянии алкогольного опьянения, его передали медикам, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Пятого января в 17:45 спасатели московской городской поисково-спасательной станции «Крымский мост» спасли мужчину 1965 года рождения в состоянии алкогольного опьянения», - сказал собеседник агентства.

Спасатели подняли мужчину на судно на воздушной подушке «Славир», а затем доставили на станцию, где ему оказали первую помощь. Сейчас пострадавший передан бригаде скорой помощи.