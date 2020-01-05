РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Физкультурно-спортивный комплекс «Заречье» микрорайона Климовск городского округа Подольск в праздничные дни работает по расписанию секций, там прошли несколько турниров, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В спортивном комплексе в эти дни проходят различные турниры. Так, 4 января физкультурно-спортивный комплекс принимал зимний турнир 2019-2020 годов по мини-футболу среди ветеранов в возрасте от 35 лет. В воскресенье, 5 января, в «Заречье» прошел новогодний турнир по волейболу среди женских команд в рамках декады спорта», - говорится в сообщении.

Также в ФСК для детей работает игровая досуговая комната, а в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» проходят занятия скандинавской ходьбой.

Кроме того, игры ветеранов на площадке «Заречья» проходят по субботам, в воскресенье здесь же встречаются команды детей 2009 года рождения и младше.