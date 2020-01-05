РИАМО - 5 янв. Победителем многодневного турнира «Тур де Ски» стал российский лыжник Александр Большунов, серебро взял еще один россиянин Сергей Устюгов, сообщает Газета.ru.

«В завершающем этапе соревнований отечественный спортсмен пришел к финишу третьим, однако этого хватило для победы в общем зачете», - говорится в сообщении.

Серебро турнира в этом году взял еще один россиянин Сергей Устюгов.

Большунов стал третьим победителем многодневки «Тур де Ски». Среди россиян, которые ранее побеждали в турнире, - Александр Легков и Сергей Устюгов.