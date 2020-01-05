РИАМО - 5 янв. Пьяная ссора мужчины и женщины в Истре закончилась поножовщиной, раненого доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Четвертого января из квартиры в Рабочем проезде в Истре с проникающим ножевым ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1983 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские за совершенное преступление задержали сожительницу пострадавшего 1980 года рождения. Инцидент произошел в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».