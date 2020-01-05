РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В Подольске по просьбе жительницы заделают ямы на проспекте Юных Ленинцев до 30 июня 2020 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой заделать ямы у «Нефтьмагистрали» на проспекте Юных Ленинцев. Она отметила, что проехать по данному участку дороги проблематично и просит заделать образовавшиеся ямы.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу ямочного ремонта дороги на проспекте Юных Ленинцев и сообщает, что по данной информации была проведена проверка. Установлено, что работы по ремонту автодороги будут произведены подрядной организацией. Работы будут проведены в срок до 30 июня 2020 года», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он отметил, что в настоящее время заключен договор со строительной организацией на выполнение ремонтных работ. Однако в связи с остановкой заводов по производству асфальтобетонной смеси, работы будут выполнены в весенне-летний период 2020 года.