РИАМО - 5 янв. В центре Москвы неизвестный с пистолетом попытался ограбить кофейню, но ничего не похитив, скрылся, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В службу «02» поступил сигнал о срабатывании сигнализации в кофейне по адресу: улица Таганская, дом 32/1, строение 1.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в помещении кофейни по указанному адресу неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, продавцу 2000 года рождения, потребовал передать денежные средства, но ничего не похитив, скрылся», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.