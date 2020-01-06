РИАМО - 6 янв. Масштабный фестиваль «Сказочное Рождество» пройдет с понедельника по 8 января в Истре в рамках проекта правительства Московской области «Зима в Подмосковье», жителей и гостей города ожидает настоящая рождественская сказка, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета по туризму.

«Основой концепции фестиваля послужила выставка работ российского художника Валерия Архипова в музее «Новый Иерусалим», ее открытие станет отправной точкой всей фестивальной программы», - отмечается в материале.

Выставка «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» откроется в понедельник. Основой экспозиции станут эскизы декораций и костюмов к спектаклям и фильмам по произведениям А. С. Пушкина. На выставке также будут представлены костюмы из коллекции театрального музея имени А. А. Бахрушина. Посетители в том числе смогут увидеть предметы сценического облачения Федора Шаляпина для роли Бориса Годунова.

Выставка продлится до 12 января. Ее открытие даст старт фестивалю «Сказочное Рождество», который продлится в Новом Иерусалиме по 8 января. Фестиваль объединит ярмарку, гуляния, театральные и концертные выступления и многое другое. Герои А. С. Пушкина с эскизов художника шагнут за стены музея – на главную праздничную площадь, где вырастет рождественский город с гигантскими сказочными декорациями.

Фестиваль «Сказочное Рождество» пройдет на трех крупных площадках, образующих единое пространство: на территории Ново-Иерусалимского монастыря, в музее «Новый Иерусалим» и на площади около него, где развернутся шатры с ярмарками, будут установлены арт-объекты и фотозоны, откроется фудкорт, пройдет театральная и анимационная программы.

В шатре «СЫР! ПИР! МИР!» гостей праздника будет ждать ярмарка свежей натуральной продукции от подмосковных фермеров, где можно будет приобрести более 60 видов сыра, мясные и рыбные деликатесы, сладости, мед, пастилу, орехи и молочную продукцию.

Фудтраки с интернациональной кухней позволят гостям подкрепиться на протяжении всех дней фестиваля, гостей также будут встречать коробейники и девушки со связками бубликов, огромные самовары с горячим чаем и глинтвейном.

За раздел дизайна и ремесел на фестивале отвечает команда проекта Seasons. В шатре Seasons расположится дизайн-маркет с работами подмосковных студий и мастеров. Гости смогут приобрести керамику, текстиль, уютные вязаные вещи, украшения, детские игрушки. В течение всех трех дней фестиваля можно будет принять участие в бесплатных мастер-классах и сделать своими руками пряники, многослойные картины из бумаги, флористические мобили, снежный городок из картона.

Кроме того, на выставке «Новое ремесло» в шатре Seasons гости праздника смогут познакомиться с яркими примерами декоративно-прикладного искусства. В экспозиции будут представлены работы, созданные российскими профессиональными дизайнерами, художниками, иллюстраторами, скульпторами и ремесленниками. Среди экспонатов – одежда, обувь, посуда, интерьерный текстиль, светильники, игрушки, сделанные на российских локальных производствах и в мастерских.

В детском шатре маленьких гостей праздника ждут новогодние елки со сказочными спектаклями, иммерсивные театральные представления. В мастерских дети смогут сами создать новогодние елочные украшения, сделать подарки, рождественские венки, нарисовать открытки. На мероприятии «Раз, два, три, елочка, гори» малыши украсят новогоднюю елку игрушками, сделанными своими руками.

Для полного погружения в рождественскую сказку будет задействовано несколько десятков профессиональных актеров в образах героев произведений А. С. Пушкина, гости встретят известных персонажей и сами поучаствуют в театрализованных представлениях. Также посетители смогут принять участие в традиционных гуляниях с колядками и катанием на печке.

Для любителей фото будут работать интерактивные фотозоны с анимацией, а также будут установлены арт-объекты в стилистике узнаваемых объектов из сцен произведений А. С. Пушкина.