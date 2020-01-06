РИАМО - 6 янв. Работу метро, Московского центрального кольца и наземного транспорта продлят в рождественскую ночь до 02:00, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Седьмого января православные христиане будут праздновать Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.

«В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта продлят. Метро и МЦК будут работать до 02:00. Наземный городской пассажирский транспорт – 66 маршрутов до 03:00, включая 13 ночных маршрутов», - говорится в сообщении.

Время движения поездов МЦД и пригородного сообщения в рождественскую ночь также продлят до 02:00. Кроме того, парковка в столице продолжит оставаться бесплатной.

На МЦД-1 можно добраться до храмов: Георгиевский собор у станции Одинцово, храм Рождества Христова у станции Немчиновка, церковь Покрова в Филях у станции Фили, Филаретовская церковь у станции Тестовская, храм Воскресения Словущего у станции Беговая, Софийская церковь у Савеловского вокзала, церковь Рождества Пресвятой Богородицы у станции Окружная, Спасская церковь у станции Водники, Сергиевская церковь у станции Новодачная и храм Преображения Господня у станции Долгопрудная.

Пассажирам второго диаметра можно добраться до храма Воскресения Христова у станции Подольск, церкви Священномученика Александра Подольского у станции Силикатная, церкви иконы Всецарица у станции Щербинка, церкви Марины Великомученицы у станции Битца, Покровской церкви у станции Покровское, церкви Михаила Архангела у станции Царицыно, Никольской церкви у станции Москворечье.

Также на МЦД-2 можно доехать до храма Преподобного Василия Исповедника у станции Москва-Товарная, Яковлевской церкви у станции Курская, Знаменской церкви у станции Рижская, храма Святителя Митрофана Воронежского у станции Гражданская, Покровской церкви у станции Покровское-Стрешнево, Преображенской церкви у станции Трикотажная, Елисаветинского храма у станции Опалиха.