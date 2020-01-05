РИАМО - 5 янв. Количество высотных домов, которые строятся в столице по программе реновации, составляет 3%, также две трети домов запроектированы ниже 14 этажей, а одна треть от 14 до 24 этажей, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в городе по программе реновации сделали 54 проекта планировки, по которым получилось 3,7 тысячи подъездов.

«У нас получилось, что две трети проектируемых и строящихся домов по программе реновации не превышают высоту в 14 этажей. Еще примерно одна треть – это высота до 24 этажей. И только 3% всех домов по реновации - это высотные градостроительные комплексы», - сказал Хуснуллин в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам средняя этажность строящихся домов по программе реновации составляет 12,5 этажей, а средняя этажность по запланированным к возведению в рамках реновации домам – 15,5 этажей. Также он напомнил, что первые этажи в новых домах являются нежилыми.

Заммэра уточнил, что, если строить небольшие по этажности дома, то программа реновации займет не запланированные 15 лет, а растянется на 30 лет. При этом, голосование среди москвичей показало, что около 80% жителей столицы просят ускорить проведение реновации.

Программа реновации стартовала в столице в 2017 году. В ее рамках 350 тысяч семей, а это более 1 миллиона москвичей, переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой. В результате голосования в программу было включено более 5 тысяч домов.