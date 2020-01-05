РИАМО - 5 янв. В центре Москвы у бара молодого человека ограбили неизвестные на машине, они были вооружены, общая сумма ущерба оценивается в 12 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 4 января в 21:45 в ОМВД от безработного 1998 года рождения поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: Страстной бульвар, дом 8А.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что около бара по указанному адресу двое неизвестных в неустановленной машине, угрожая потерпевшему предметом, похожим на травматический пистолет, с помощью приложения, установленного на сотовом телефоне последнего, списали 12 тысяч рублей и скрылись», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.