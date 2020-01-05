РИАМО - 5 янв. Божественную литургию в честь рождества проведет в Коломне митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, он приедет в городской округ 8 января, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

«Осталось совсем немного времени до одного из главных православных праздников – Рождества Христова. По случаю торжества 8 января в Коломну приедет митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Владыка возглавит Божественную литургию, которая начнется в 9:00 в Тихвинском храме на Соборной площади», - говорится в сообщении.

Также митрополит поздравит детей на рождественской елке во Дворце культуры «Тепловозостроитель».

В день Рождества, 7 января, в Коломне пройдет масштабная праздничная программа с колядочным шествием, концертом и 3D шоу. Начнется мероприятие в 16:00 у елки на Соборной площади.

Седьмого января православные христиане будут праздновать Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. День Рождества является государственным праздником и выходным днем в России, Белоруссии, Казахстане, Сербии и других странах.