РИАМО - 5 янв. Полиция разбирается в обстоятельствах на востоке Москвы, в которых мужчина получил различные травмы головы, его доставили в реанимацию, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В ОМВД поступил материал проверки о том, что 3 января в 04:53 в службу «02» из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним нарядом скорой медицинской помощи с адреса: 5-й Верхний Михайловский проезд, дом 6, строение 5, безработного 1982 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение с закрытой черепно-мозговой травмой, острой субдуральной гематомой правой височно-лобно-теменной области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело.