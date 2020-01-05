РИАМО - 5 янв. Комплексное благоустройство прилегающей территории у платформы МЦД-2 Ленинградская провели в прошлом году, там обустроили тротуары и газоны, убрали кабельные линии под землю, сделали освещение, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

Платформа МЦД-2 Ленинградская интегрирована со станциями МЦК «Стрешнево» и метрополитена «Войковская». Общая площадь благоустройства составила 21,5 гектар.

«Воздушные кабельные линии в ходе работ убрали под землю, для этого проложили почти 8 километров траншей и установили там 12 километров труб. На всей территории обустроили удобные тротуары и замостили их плиткой, площадь которой составила более 50 тысяч метров», - говорится в сообщении.

Дорогу рядом со станцией отремонтировали. На ней заменили асфальтобетонное покрытие общей площадью 49,2 тысячи квадратных метров. На прилегающих улицах появились свыше 430 фонарей и уличных торшеров, все они с энергосберегающими лампами.

На прилегающей территории разбили порядка 63 тысяч квадратных метров газона, высадили свыше 140 деревьев и 12 тысяч кустарников. Здесь установили более 300 малых архитектурных форм: скамейки, урны.

После переноса платформы Ленинградская ближе к МЦК на станции «Стрешнево» пассажиропоток увеличился почти на 50%.

Для быстрой пересадки пассажиров с одного вида городского транспорта на другой возле платформы были установлены информационные стелы. Также остановочные павильоны наземного городского транспорта разместили около выходов со станции Ленинградская. Всего было установлено свыше 20 остановок.

«На трамвайных остановках по улице Константина Царева и Авиационной улице обустроили повышенные платформы, которые создают дополнительные удобства для пассажиров, прежде всего для маломобильных групп граждан», - уточняется в материале.

Поезда по Московским центральным диаметрам начали курсировать с ноября 219 года. Первые два МЦД соединили Нахабино и Подольск, Одинцово и Лобню.