РИАМО – 5 янв. Более 45 миллионов поездок совершили на каршеринге в Москве в 2019 году, что свидетельствует о росте поездок в два раза, сообщает ТАСС.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет.

«В 2019 году количество поездок на каршеринге выросло в два раза по сравнению с прошлым (2018 – ред.) годом - совершенно 47 миллионов поездок. Автомобили краткосрочной аренды в Москве проехали 580 миллионов километров. Это больше, чем от Земли до Солнца и обратно», - говорится в сообщении.

Каждый день каршеринг позволяет экономить более 1,3 квадратных километра городского парковочного пространства, что сопоставимо с площадью столичного парка Горького.

Также ежедневно каршерингом пользуются более 150 тысяч человек — это два полных стадиона «Лужники».