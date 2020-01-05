РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Мастера подмосковного Подольска проведут предрождественскую ярмарку изделий ручной работы 6 января, сообщается в группе «Климовск - город мастеров» в соцсети «ВКонтакте».

«Жителей округа приглашаем на предрождественскую ярмарку в микрорайоне Климовск, которая будет проходить 6 января. Работать ярмарка изделий ручной работы будет с 10:00 до 15:00 по адресу: микрорайон Климовск, улица Западная, дом 9, строение 1», - говорится в сообщении.

Проходить мероприятие будет в центре психолого-медико-педагогического сопровождения детей и подростков «Дом солнца».