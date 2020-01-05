РИАМО - 5 янв. Мужчина ранил ножом своего знакомого в ходе пьяной ссоры в Серпухове, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

По его словам, с улицы Центральной в Серпухове с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован в больницу мужчина 1984 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД знакомый пострадавшего 1989 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».