РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Священник Никольского храма навестил больных гинекологического отделения роддома городского округа Подольск и причастил желающих, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» 3 и 4 января побывали во втором гинекологическом отделении при Подольском роддоме. Приносили святую водичку, записали записочку, чтобы помолиться о здравии, рассказывали о таинствах церкви. В субботу в отделение к больным людям пришел клирик Никольского храма (микрорайона Кузнечики) священник Владимир Тимченко», - говорится в сообщении.

Батюшка отслужил молебен в одной из палат роддома, также он исповедал и причастил несколько человек. Отдельно побеседовал с женщиной, которая лежала под капельницей и прийти на молебен не смогла.

Тимченко поздравил женщин с Новым годом и пожелал им духовного укрепления и выздоровления.