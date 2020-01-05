РИАМО - 5 янв. Столичный технопарк «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана» организует новогодние квесты «Инженерная елка 2.0», в них смогут принять участие младшеклассники зарубежных школ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятия пройдут с 11 по 20 января в школах и российских центрах науки и культуры в Милане, Париже, Бухаресте, Софии, Брюсселе и Белграде. Программа подготовлена на русском языке, также есть преподаватели, которые могут заниматься с ребятами на английском.

«Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана» в очередной раз доказывает статус флагмана среди детских технопарков Москвы. Здесь ребят не только учат по инновационным авторским методикам, выходящим за рамки классического школьного образования, но и передают эти практики за рубеж», - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Он уточнил, что свыше 40 стран узнали о детских технопарках через онлайн-программу «Курс молодого инженера». В январе еще несколько сотен школьников смогут поучаствовать в его мероприятиях.

В рамках квеста участникам предстоит посетить два мастер-класса по созданию новогодней игрушки с помощью 3D-ручки и по конструированию елки на воркшопе по схемотехнике.

«Также дети смогут в игровой форме изучить возможности мобильных приложений и прикоснуться к миру дополненной реальности, чтобы помочь Деду Морозу отыскать путь к планете Земля и зажечь огни на праздничном дереве», - уточняется в материале.