РИАМО - 5 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев помог исполнить заветную мечту пятилетней Валерии Тихоновой из Химок, девочка посетила Большой театр и пообщалась с балеринами, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Девочка посетила спектакль «Щелкунчик» в одном из лучших в мире театров оперы и балета. Новогоднее желание Леры было повешено в виде украшения на елку в Кремле. Губернатор снял его с дерева и пообещал помочь исполнить мечту», - говорится в сообщении.

Перед Новым годом от губернатора малышке также вручили синтезатор и специализированное кресло для опоры ног.

«Дочка уже может стоять на носочках, так что теперь для нас будет стимулом научиться ходить, чтобы красиво танцевать. Детские мечты, эмоции – это самое дорогое, что может быть и для нее, и для нас, родителей. Лера сейчас в том возрасте, когда все это запомнится, и у нее на всю жизнь останутся положительные эмоции», - сказала мама девочки Юлия Маковецкая.

«Елка желаний», проходящая в Кремле, помогает исполнять мечты детей с тяжелыми заболеваниями. Второй год подряд старт акции дает президент РФ Владимир Путин.

В конце декабря Воробьев помог исполнить желание 9-летней Виталины Герасименко из Балашихи. Девочка поучаствовала в мастер-классе по вокалу в театре-студии «Непоседы».

Также 14-летнему Владиславу Попкову из Дмитрова передан подарок от губернатора - ноутбук для учебы. Подростка еще ждет исполнение мечты - полет на вертолете.

В 2018 году в рамках данной акции воплотили в жизнь мечты трех ребят из Подмосковья.