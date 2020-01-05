РИАМО - 5 янв. За минувшие сутки сотрудники Росгвардии задержали трех человек за кражи из магазинов в городских округах Люберцы и Ленинский, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«В одном из торговых центров Ленинского (округа – ред.) 26 летний житель ближнего зарубежья попытался вынести из торгового зала несколько деревянных погрузочных поддонов, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Решился на преступление мужчина, так как думал, что останется незамеченным. Похищенное он собирался продать», - говорится в сообщении.

Также в Люберцах задержали двух молодых парней, которые попытались пронести через кассовую зону неоплаченный товар. При этом, один из злоумышленников месяц находился в федеральном розыске за кражу в Кабардино-Балкарии.

Специалисты начали проверки по данным фактам. Общая сумма ущерба составила свыше 30 тысяч рублей.