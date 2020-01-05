РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В администрацию городского округа Подольск пришло порядка 120 обращений и жалоб от жителей в первые дни новогодних праздников, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Муниципальный центр управления регионом (МЦУР) принимает и направляет в работу все обращения жителей Подольска, поступающие на портал «Добродел», через интернет-приемную администрации, социальные сети.

«За первые январские дни от жителей округа поступило около 120 обращений. Это жалобы на несвоевременный вывоз мусора (особенно касается микрорайона Кузнечики), на содержание многоквартирных домов (уборка подъездов, придомовых территорий, недостатки уличного освещения)», - говорится в сообщении.

Все поступающие жалобы в оперативном порядке направляются в работу соответствующим службам.

В новогодние праздники ежедневно работает горячая линия комитета по ЖКХ администрации округа, оставить заявку можно по телефонам: 8 (916) 565-96-15, 8 (496) 755-57-93 (с 09:00 до 18:00). Круглосуточно принимает звонки ЕДДС городского округа Подольск по телефону: 8 (496) 755-57-98.