РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. В подмосковных Люберцах на улице 3-е Почтовое отделение автомобиль каршеринга въехал в припаркованную машину, в результате ДТП пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

Инцидент произошел 4 января на улице 3-е Почтовое отделение около дома №16.

«Каршеринг Kia врезался в припаркованный автомобиль, пострадавших нет. Водитель с места ДТП не скрылся», - сказал собеседник агентства.