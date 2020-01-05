РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. В подмосковных Люберцах работы по вывозу мусора осуществляются круглосуточно, в праздничные дни определен график вывоза отходов, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Работы по вывозу твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора в городском округе Люберцы осуществляются в круглосуточном режиме. В праздничные дни определен график дежурства коммунальных служб для бесперебойной работы и обеспечения надлежащего санитарного содержания территорий», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в случае выявления нарушений вывоза и накопления ТКО и КГМ на контейнерных площадках жители могут оставлять свои комментарии под постом или отправлять на электронную почту glava@lubreg.ru.