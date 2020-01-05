РИАМО - 5 янв. Работу Московских центральных диаметров продлили в рождественскую ночь до 2 часов ночи, таким образом пассажиры смогут доехать до крупнейших храмов столицы и ближайшего Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы продлили работу нового вида общественного транспорта в рождественскую ночь, чтобы у жителей и гостей столицы появилась альтернатива метрополитену. В Рождество пассажиры едут на службу в крупнейшие храмы Москвы и области, благодаря МЦД пассажиры смогут посетить более 20 храмов Москвы и Московской области», – сказал представитель пресс-службы департамента.

На МЦД-1 можно добраться до храмов: Георгиевский собор у станции Одинцово, храм Рождества Христова у станции Немчиновка, церковь Покрова в Филях у станции Фили, Филаретовская церковь у станции Тестовская, храм Воскресения Словущего у станции Беговая, Софийская церковь у Савеловского вокзала, церковь Рождества Пресвятой Богородицы у станции Окружная, Спасская церковь у станции Водники, Сергиевская церковь у станции Новодачная и храм Преображения Господня у станции Долгопрудная.

Пассажирам второго диаметра можно добраться до храма Воскресения Христова у станции Подольск, церкви Священномученика Александра Подольского у станции Силикатная, церкви иконы Всецарица у станции Щербинка, церкви Марины Великомученицы у станции Битца, Покровской церкви у станции Покровское, церкви Михаила Архангела у станции Царицыно, Никольской церкви у станции Москворечье.

Также на МЦД-2 можно доехать до храма Преподобного Василия Исповедника у станции Москва-Товарная, Яковлевской церкви у станции Курская, Знаменской церкви у станции Рижская, храма Святителя Митрофана Воронежского у станции Гражданская, Покровской церкви у станции Покровское-Стрешнево, Преображенской церкви у станции Трикотажная, Елисаветинского храма у станции Опалиха.