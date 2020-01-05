РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Около 50 человек приняли участие в первой в 2020 году сценарной игре по лазертагу, проведенной Подольской федерацией спортивного лазертага, сообщается в группе федерации в соцсети «ВКонтакте».

«На полигоне Подольской федерации спортивного лазертага 4 января прошла первая сценарная игра. Участие приняли около 50 игроков с Москвы, Подольска и Нижнего Новгорода. И даже одна собака», - говорится в сообщении.

После игры участники отведали фирменную кашу на костре, а между боями могли попить горячего чаю.