РИАМО - 5 янв. Власти Москвы планируют к 2022 году открыть северо-восточный участок Большой кольцевой линии столичного метро, где будут самые глубокие станции, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«К 2022 году планируем открыть северо-восточный участок Большой кольцевой линии мосметро. Там будут самые глубокие станции БКЛ. «Рижская» - больше 60 метров вниз, «Марьина Роща» - больше 70. А эскалатор, который ведет к ней, станет самым длинным в Москве - примерно 135 метров», - написал Собянин в «ВКонтакте».

Он поблагодарил строителей за «титанический труд».

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. БКЛ разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на Большом кольце поэтапно.